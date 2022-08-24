"Команді потрібний такий гравець. Сподіваємось, він буде з нами вже через тиждень. Думаю, із третього туру зможемо розраховувати на нього. Тож перші два тури без Траоре, а з третього, гадаю, він приєднається до команди.

Феноменальне марнотратство Мудрика у відеоогляді історичного матчу Шахтар – Металіст 1925

Лассіна тривалий час не грав і набиратиме форму упродовж чемпіонату, такі сьогоднішні реалії. Начебто є новачки, є підсилення, але вони ще не зіграні і не готові. Тому готуватимемося і покращуватимемо форму", – цитує Йовічевіча прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Лассіна Траоре не повернувся разом з командою до України, а самостійно тренується в Амстердамі. У 3-му турі УПЛ Шахтар зіграє проти Руха, матч запланований на 2 вересня. "Гірники" почали сезон "сухою" нічиєю проти Металіста 1925.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925