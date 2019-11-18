Йовічевіч порівняв футбольну інфраструктуру в Україні та Хорватії

Колишній наставник львівських Карпат Ігор Йовічевіч порівняв інфраструктуру українських та хорватських клубів.

"Українські клуби мають набагато кращу інфраструктуру, ніж хорватські. У Карпат чудова база. Динамо Загреб такої не має. Навіть наша перша команда не має таких умов, як у львів’ян.

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У Брюховичах є два поля, з яких я міг обирати, басейн, тренажерний зал з фітобаром, конференц-зал і кімната медичного персоналу. Ця база – це величезний проект Петра Димінського та Ігоря Дедишина. Такого у Хорватії ми не маємо. Я серйозно. Вже навіть не кажу про базу київського Динамо. Але людські ресурси, бажання працювати та вдосконалюватися, талант – це теж дуже важливо", – цитує Йовічевіча ua.tribuna.com.

Нагадаємо, Ігор Йовічевіч грав та тренував львівські Карпати, а зараз працює головним тренером Динамо Загреб U-19.

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