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Йовічевіч покинув Динамо Загреб – екс-тренер Карпат здобув з командою чемпіонство

6 липня 19:17 - Читать на русском
Йовічевіч покинув Динамо Загреб – екс-тренер Карпат здобув з командою чемпіонство
Ігор Йовічевіч / ФК Динамо Загреб

Відомий в Україні хорватський наставник Ігор Йовічевіч покинув свою команду після трьох місяців роботи з нею.

Головний тренер загребського Динамо Ігор Йовічевіч припинив співпрацю з клубом після поразки від Рієки (0:2) у черговому турі чемпіонату, повідомляє офіційний сайт хорватської команди.

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46-річний екс-тренер Карпат очолив Динамо три місяці тому – 22 квітня. У семи матчах під його керівництвом загребці здобули лише три перемоги, однак це не завадило їм достроково оформити чемпіонство.

"Ми шкодуємо через таке швидке розставання, але ми повинні проявити відповідальність у ці важкі часи. Від імені клубу я дякую Ігору за чудові результати, яких він досягнув з нашою юнацькою командою. Двері Динамо завжди будуть відкриті для нього", – сказав спортивний директор клубу Зоран Маміч.

Рішення про відставку підтвердив і сам Йовічевіч: "У мене були найкращі наміри, але футбол такий. Я дякую клубу за довіру, за прекрасні роки у футбольній школі і за можливість, яку вони дали мені у першій команді. Я завжди буду людиною Динамо і вважаю, що це просто розставання, а не прощання з улюбленим клубом".

До слова, за три тури до фінішу загребці йдуть на першому місці, випереджаючи найближчого конкурента – загребський Локомотива – на 16 очок.

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Головне Світ Динамо Загреб Динамо Загреб Ігор Ігор Йовічевіч
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