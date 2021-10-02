"Розпочали матч дуже добре з фантастичним голом Довбика. Знали, що ранній м'яч дасть нам стабільність, щоб контролювати хід матчу. Знаємо, як веде гру Львів – довгі передачі, особливо у Брікнера, хотіли пресингувати зони 3 на 3.

Шедевр Довбика з гострого кута у відеоогляді матчу Львів – СК Дніпро-1 – 0:1

Вони мали моменти, ми їх мали. Можливо, гра не була красивою для уболівальників, але все одно це 3 дуже важливих очки для нас. Дійсно налаштовувалися, планом на гру не була красива гра. Коли від Піхальонка або Джурасека відскакує м'яч 3 рази, тоді розумієш, що в контроль буде дуже важко грати. Грати потрібно з розумом, якщо треба – спростити.

Загалом, бойова перемога. Зараз відпочинемо. Деякі хлопці їдуть заслужено в збірну – велика честь для нашого клубу. Довбик і Піхальонок мають дуже велике значення для нашої команди, як і викликані в команду U-21. Для нас – це великий плюс, це показує, що працюємо досить солідно.

Момент Русина – він не може зрозуміти, як це сталося. Все добре зробив, втік, обіграв воротаря, але виконання... Але кажу, що поле заважало – відскочив м'яч. Шкода, що воно було таким – не вийшла красива гра для вболівальників, ми ж граємо для них", – підкреслив Йовічевіч в ефірі УПЛ Online.

СК Дніпро-1 втримав важку перемогу над Львовом, піднявшись на третє місце в УПЛ