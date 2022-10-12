"Це Реал Мадрид, і це футбол. Ми провели чудову гру проти найкращої команди світу. Анчелотті сказав, що наша команда змогла виправити те, що у нас не виходило на Бернабеу.

Шахтар – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Шахтар був дуже близьким до перемоги над Реалом, але це спорт, і ми повинні це прийняти. Звичайно, є сум через втрачену перемогу, це нормально. Якби три місяці тому нам сказали, що ми можемо зіграти внічию з Реалом, ми б не повірили, але так воно і було. Ми були майже ідеальними, з м’ячем і без м’яча.

Мої хлопці показали, з чого вони зроблені. У них були дуже важкі часи, дуже складні дні. Зіграти внічию з Реалом і сумувати через це – вважаю, що цим можна пишатися. Ось що я відчуваю. Я зараз нещасливий, але дуже гордий. Ми грали за український народ. Три місяці тому за нас ніхто не дав ні копійки, а тепер подивіться, який матч ми зіграли.

"Перший тайм уже був гарним, з хорошим тиском. Я сказав хлопцям, що ми повинні вірити. Стадіон був заповнений, і це нам допомогло. Траоре міг завершити гру, але ми протистояли найкращій команді світу.

Ми відчували, що нас є 12 гравців. Вірили і не могли здатися. Український народ – бійці, як і ця команда. Те, що ми пережили на стадіоні, було захоплюючим. Ніхто не позбавляє цього відчуття єдності. Так, є відчуття втрати двох очок, тому що пропустили пізно, але і ми також забили на першій хвилині другого тайму.

Ця гра була неймовірною, для всіх нас. Грати так проти найкращих команд... Вірю, що у нас гарне майбутнє. Я насолоджувався кожною секундою матчу, за винятком кінця. Є варіанти виходу з групи, але спочатку Шахтар очікує наше Класіко проти Динамо Київ.

Анчелотті сказав мені, що Шахтар заслужив на перемогу. Він – один із найкращих, приклад для мене. Карло сказав, що йому дуже подобається моя команда, і що у Шахтаря є багато варіантів для виходу в плей-офф", – цитує Йовічевіча Marca.

Після 4-х турів Ліги чемпіонів Шахтар набрав 5 очок і посідає 3 місце. У Реала, який вже вийшов у плей-офф ЛЧ, 10 балів. РБ Лейпциг має 6, а в Селтіка лише 1 очко.

Шахтар драматично втратив перемогу над Реалом в ЛЧ – кривавий гол на останніх секундах, Зубков знову карає Луніна