"Для мене неабияка честь стати гравцем такого великого клубу. Я знаю, що Динамо вже багато років регулярно бере участь у єврокубках і досягає помітних результатів, а також те, що воно є абсолютним лідером у своєму чемпіонаті.

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Я також поговорив зі своїм колишнім тренером, який привів мене до Шахтаря, Ігорем Йовічевічем. Він підтвердив мені, що Динамо – прекрасний вибір для продовження моєї футбольної кар'єри та переходу на більш високий рівень. Я не можу дочекатися, коли одягну синю футболку і вперше зіграю за Динамо. Можу пообіцяти вболівальникам, що зроблю все можливе, щоб виправдати мій трансфер", – цитує Михайліченка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, Андерлехт нібито просив у Шахтаря 2,5 млн євро за повноцінний викуп кандидата у збірну України, натомість Transfermart пише про всього 800 тисяч компенсації від Загреба. Михайліченко провів сильний минулий сезон за "гірників" на чолі з Йовічевічем – 32 матчі, 2 голи та 5 асистів.

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