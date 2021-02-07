"Це футболіст, який пройшов школу Динамо Загреб U-17, U-19 і збірної Хорватії. Навчений футболіст, характерний і універсальний.

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У нього немає спеціальної позиції, він може всюди грати в фазі атаки і налаштований на командні дії. Для мене це дуже важливо, тому що можу використовувати його на декількох позиціях. Я впевнений, що його змагальний характер принесе нам користь", – сказав Йовічевіч у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Чуже – вихованець Динамо Загреб, де й розпочав професіональну кар'єру у 2017 році. Дебютував за головну команду під керівництвом саме Йовічевіча. Встиг пограти в оренді в Істрі та загребській Локомотиві. Виступав за юнацькі збірні Хорватії усіх вікових категорій, а також провів 8 матчів за молодіжну збірну країни.

В СК Дніпро-1 21-річний бомбардир перейшов на правах оренди до кінця сезону з правом викупу. Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро.

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