"Перехід у топ-чемпіонат? Я думаю, що потрібно набрати певний досвід, щоб бути там в основі. Втім, є керівництво клубу, яке ухвалює рішення. І сам гравець має власну думку. Команда грає на нього, і він успішно грає для команди. Це синергія його та колективу.

СК Дніпро-1 озвучив ціну Довбика

Звісно, ​​я хочу, щоб Довбик залишався у Дніпрі-1, скільки може, і будувати команду разом із ним. Знаємо, наскільки він важливий. Хороший форвард, яких замало в Європі. Кожен тренер хоче мати в команді такого футболіста, щоб досягати мети. Мені потрібні виконавці, які роблять різницю", – цитує Йовічевіча сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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