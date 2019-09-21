Йовічевіч оцінив шанси Шахтаря на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів

Колишній наставник Карпат Ігор Йовічевіч прокоментував ситуацію в групі донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів.

"Шахтар є Шахтар. Зараз придбали Коноплянку. Тут на лице бажання грати у комбінаційний футбол. Аталанта мені минулого сезону дуже сподобалася, грала у дуже хороший футбол, неприємний для суперника. Потрібно адаптуватися до побудови гри команди Гасперіні. В цьому сезоні поки не так добре вони грають.

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Динамо Загреб грає через компактність, дисципліну і контратаки. Тому кожен з суперників має свої сильні та слабкі сторони, своє футбольне обличчя. Тому цікаво буде дивитися не тільки матчі Ліги чемпіонів, але і протистояння стилів.

Думаю, що всі три команди будуть боротися за плей-офф. Причому Динамо не потрібно тут вважати аутсайдером. Без бою жодного очка вони не віддадуть", – цитує Йовічевіча gazeta.ua.

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