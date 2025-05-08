Хорватський фахівець відомий своєю роботою з Шахтарем, СК Дніпром-1 та Карпатами. Наразі Ігор Йовічевіч очолює Лудогорець.

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За інформацією ТаТоТаке, 51-річний тренер отримав попередній запит від одного з клубів УПЛ з єврокубковими амбіціями. Сторони обговорювали ймовірність підписати контракт з нового сезону.

Йовічевіч відповів ввічливою відмовою на пропозицію. Фахівець хоче тренувати команду рівня Ліги чемпіонів, перебуваючи у мирній країні.

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