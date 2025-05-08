Йовічевіч отримав пропозицію від амбітного клубу УПЛ – екс-тренер Шахтаря не забарився з відповіддю
19:54 - Читать на русском
Наставник Лудогорця Ігор Йовічевіч потрапив у сферу інтересів української команди.
Хорватський фахівець відомий своєю роботою з Шахтарем, СК Дніпром-1 та Карпатами. Наразі Ігор Йовічевіч очолює Лудогорець.
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За інформацією ТаТоТаке, 51-річний тренер отримав попередній запит від одного з клубів УПЛ з єврокубковими амбіціями. Сторони обговорювали ймовірність підписати контракт з нового сезону.
Йовічевіч відповів ввічливою відмовою на пропозицію. Фахівець хоче тренувати команду рівня Ліги чемпіонів, перебуваючи у мирній країні.
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