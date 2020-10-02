Два півзахисники, права на яких належать Шахтарю, змінили клубну прописку на найближчий сезон.

Хавбеки Данило Ігнатенко та Олександр Піхальонок приєдналися до СК Дніпро-1 на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу. Угоди з гравцями розраховані до кінця кампанії 2020/21. До слова, це перші трансфери Ігора Йовічевіча у дніпровському клубі.

"Це лише початок": Йовічевіч прокоментував дебютну перемогу на чолі СК Дніпро-1

Данило Ігнатенко поточний сезон розпочинав у Маріуполі, а на рівні УПЛ відіграв 52 матчі. Раніше виступав за Металург, Шахтар, Маріуполь та Ференцварош. За СК Дніпро-1 гратиме під 97-м номером.

Олександр Піхальонок цей сезон почав у Шахтарі. Загалом в УПЛ у нього 38 матчів та 5 забитих м’ячів. За СК Дніпро-1 виступатиме під 76 номером.

Йовічевіч повернувся в Україну: чому до вибору СК Дніпро-1 виникає багато запитань, на які немає відповіді