Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч використав вільний час для спілкування з підопічними й не лише.

48-річний фахівець відвідав готель, де базується Динамо, а також тренування "біло-синіх", інформує прес-служба дніпрян.

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Під час візиту Йовічевіч "проінспектував" підготовку до прийдешнього поєдинку проти загребського Динамо й поспілкувався з гравцями: Артемом Довбиком, Микитою Кравченком, Владиславом Дубінчаком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Шапаренком і не лише.

До слова, благодійний матч між українським та хорватським грандами відбудеться вже сьогодні, 28 квітня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Наші в Загребі!

Ігор Йовічевіч завітав до готелю та на тренування @DynamoKyiv, яке готується до благодійного матчу з @gnkdinamo #StopWarInUkraine

На першій світлині - особливо гарна банда!



Ще зіграємо! ️ pic.twitter.com/HuezDgWRN5 — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) April 28, 2022

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