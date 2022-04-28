Йовічевіч опинився на тренуванні Динамо
Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч використав вільний час для спілкування з підопічними й не лише.
48-річний фахівець відвідав готель, де базується Динамо, а також тренування "біло-синіх", інформує прес-служба дніпрян.
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Під час візиту Йовічевіч "проінспектував" підготовку до прийдешнього поєдинку проти загребського Динамо й поспілкувався з гравцями: Артемом Довбиком, Микитою Кравченком, Владиславом Дубінчаком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Шапаренком і не лише.
До слова, благодійний матч між українським та хорватським грандами відбудеться вже сьогодні, 28 квітня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.
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