"Травми Очеретька і Назарини – це найбільший мінус, який впливає на мій настрій. Я відчуваю на собі, коли футболісти ламаються на рівному місці. Можливо, ви не помітили, але це не сталося само собою... Це було спровоковано футболістом, який "наїхав" на Очеретька. Можливо, камера не зловила той момент.

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Я дуже злий. Вчора не лише суперники могли скаржитися на суддю, а й ми на їхнього футболіста, який таке зробив. Це мене дуже-дуже непокоїть. Якщо в Очеретька "хрести"... Я вже пройшов через таке 4 рази, тому знаю, як він зараз почувається. Добре, що з Назариною все не настільки серйозно. Його меніск витримав. Але однаково всі ці травми збивають нас з ритму, темпу. Не можемо зібратися всім складом і набрати повноцінну форму. Це мене трішки тривожить", – сказав Йовічевіч у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, вчора "гірники" розписали нічию з Лудогорцем (2:2), а сьогодні влаштували шалену перестрілку з Марібором (4:4).

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