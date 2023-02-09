"Діма Криськів показав солідність, ментальність, поки він не грав. Він може допомогти команді, що й показав в останніх іграх через свої асисти і майстерність у забитих м’ячах. Насправді після зборів можемо сказати, що це – бойова одиниця, яка може грати у складі на тій позиції, що звільнив Мудрик.

Шахтар – Ренн: Йовічевіч назвав гравця, який пропустить матч ЛЄ

Є ще Ваня Петряк, звісно, але він теж виходить після невеличкої травми, тому й не грав зараз. Також є Топалов на позиції латераля, який через нашу гру, особливо в УПЛ проти суперників закритих, діє на позиції вінгера, добре захоплює простір, має гарний простріл і дуже високу швидкість.

Сподіваюся, він зможе допомогти створити гарну конкуренцію Михайліченку, щоб Богдан не думав, що він один, і на 100 відсотків ще додав, аби не втратити своє місце на позиції лівого латераля. Є й Козік – молодий хлопець, який зіграв латераля і має фізичні якості, щоб через ігри набирати. Це важливо, бо його фізичні дані відповідають рівню Шахтаря.

Траоре? Ви можете порівняти його гру в чемпіонаті і зараз: він активно бере участь у розвитку командних дій, має більше впевненості, частіше потрапляє в зони, де є небезпечним для опонента. Ті властивості, що він має, для нас є дуже важливими, адже ми можемо зіграти в пас на третього через нього, він може сам прийняти м’яч, розвернутися, віддати передачу чи забити гол.

Це форвард, безсумнівно, дуже високої якості. Мусимо трошки ще почекати, хоча я дуже задоволений його прогресом. Абсолютно переконаний, що це буде найкраще підсилення для нашої команди, особливо коли він набере форму. Ми чекали, адже знаємо його якості. Але після травми йому справді було важко. Зараз я дуже радий, що він забив і активно брав участь у командних діях", – цитує Йовічевіча сайт донеччан.

Шахтар розгромом завершив збори в Туреччині – шедевр Степаненка, дубль Траоре і вдала репетиція перед ЛЄ