"У нас тоді був трансферний бан, ми не могли нікого підписати і змушені були шукати поповнення через академію. Одним із таких гравців був Мар'ян Швед, який не грав ще за дубль, але грав за U-19. Його, Кравця і Гуцуляка чи Кльоца, точно не пам'ятаю, ми взяли.

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На зборах я побачив, що він сильний, не відчуває тиску, не відчуває відповідальності. Він ніби грає у школі. Я не знаю, що там із його кар'єрою зараз. Я не дивився на паспорт, на те, що йому було 17. Але я бачив, що він підходить під мої ідеї. Вінгер у 4-3-3, команда гратиме на нього, він виходитиме віч-на-віч. І за 10 матчів його купує Севілья. Ми вирішили продати його, але він себе не зміг знайти там.

Чи цікавить мене цей футболіст? Мене завжди цікавлять хороші гравці, а він добрий футболіст. Це питання стало для мене несподіваним. Хороші футболісти завжди цікавлять", – поділився Йовічевіч у ефірі Циганик Live.

Зазначимо, Швед минулого літа став повноцінним гравцем бельгійського Мехелена, де у 10 матчах цього сезону відзначився 2 голами.

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