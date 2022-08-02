"Чи зможуть молоді гравці замінити легіонерів? Іншого виходу немає – зростай швидко і бери відповідальність у свої руки і ноги. Іноземців немає, а українські гравці довго працювали заради цього моменту.

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Всі, хто зараз тут, хотіли грати в Шахтарі і минулого року, але через політику клубу та легіонерів вони не могли знайти свій шанс. Тому зараз у них є велика можливість проявити себе. У них шалена мотивація.

Гра в обороні – це щоденна робота, організація та дисципліна. Але атака – це талант. В атаці має бути талант, креативність та навіть імпровізація: дриблінг, прихований пас, удари у дев’ятку. Я не можу контролювати їхні дії. Це все їхній талант. Але в мене нульова толерантність до імпровізації в обороні.

Яка роль тренера в тому, що зробив Мудрик проти Аякса на Йохан Кройф Арені? Це чисто його талант. Ти біжиш за центр поля, витримуєш єдиноборство, бо суперник хоче зробити фол, ще робиш два "велосипеди" і забиваєш такий гол. Так можуть одиниці. Тому він коштує грошей і багато клубів стежать за ним. Але Міші потрібна команда, яка б грала за нього. Ми свідомі того, кого ми маємо в команді. І дуже щасливі, що він з нами", – сказав Йовічевіч в інтерв'ю Tribuna.

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