Екс-тренер Карпат та Динамо Загреб Ігор Йовічевіч може повернутись до роботи в Україні.

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч є найімовірнішим претендентом на посаду головного тренера СК Дніпро-1 у разі відставки Дмитра Михайленка, інформує FCDnipro.com з посиланням на власні джерела.

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Як повідомляють окремі ЗМІ, на тижні має відбутись зустріч виконавчого директора СК Дніпро-1 Андрія Русола та олігарха Ігоря Коломойського щодо майбутнього Михайленка, який очолює клуб з моменту його створення у 2017 році. Після цього вони можуть розглянути кандидатуру хорвата.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Ігора Йовічевіча було загребське Динамо, з яким він став чемпіоном країни. В Україні хорват очолював Карпати у 2014-2015 роках та добре відомий нашому вболівальнику.

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