"Дуже непроста гра вийшла, як і очікувалося. Після перемоги над Ворсклою відповідальність за результат зростає, і з Чорноморцем відчувався мандраж. А грати проти таких команд, які не мають таких високих цілей, як у нас – це дуже небезпечно. І після пропущеного гола нам довелося битися з собою, і врешті-решт вдалося переламати хід матчу. Під час гри ми зробили тактичні корективи, що й дало результат.

Мороз: Навіщо взагалі потрібен цей VAR, якщо гру рукою у штрафному майданчику не переглядають?

Легко грати проти Ворскли, коли рахунок 2:0, 3:0, 4:0, коли набагато легше грати за інерцією. Але саме в таких матчах, як з Чорноморцем, у команди проявляється характер, бійцівські якості, терпіння, завдяки чому ми йдемо до нашої загальної мети. У перерві я просто намагався заспокоїти хлопців та налаштувати їх на процес, який нам дасть результат. Ми далі були мотивовані, а це надало нам емоцій та швидких рухів.

За рік у нас багато що змінилося. Зараз ми намагаємося здобути переможний менталітет, що і призводить до успіху. Ми проявили характер у грі з дуже гарною командою, за яку грають 9 футболістів із київського Динамо, які виступали у Лізі чемпіонів U-19, коли я ще тренував загребське Динамо. І ці механізми школи київського Динамо завдали нам багато проблем, але ми їх вирішили", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, після 17-ти турів СК Дніпро-1 розташувався на 3-й сходинці, маючи у своєму активі 37 очок. Від лідерів першості – Динамо і Шахтаря – команда Йовічевіча відстає на 7 пунктів.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Чорноморець, повернувшись на третю позицію