"У нас є певна глибина складу, і є футболісти, які зможуть замінити Дубінчака та Булецу (обоє орендовані в Динамо – прим. Футбол 24). Такими є умови угоди між клубами, і ми маємо виходити з цієї ситуації.

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Моя думка була завжди, а не лише зараз, такою: навіщо віддаєш, якщо боїшся своїх гравців, і як можеш перевірити їхні здібності, якщо не побачиш їхній максимум на цьому рівні?

Знаю, що Супряга зробив хет-трик у схожій ситуації. Але, можливо, якби він тоді не забив, сьогодні не був би гравцем Динамо і не виступав би у Лізі чемпіонів. Утім, це лише моя особиста думка", – цитує слова Ігоря Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зауважимо, поєдинок між СК Дніпро-1 та Динамо пройде 31 жовтня, початок о 19:30. "Біло-сині" підходять до поєдинку у статусі лідерів УПЛ, дніпряни ж йдуть десятими у турнірній таблиці.

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