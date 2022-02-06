"Довбик – дуже хороший гравець, справжній топ. Я побачив це з першого дня, але спочатку він не був готовий фізично. Коли він після травми прийшов з Мітьюлланда в СК Дніпро-1, його фізичний стан не дозволяв йому робити ті спринти, які зараз ускладнюють життя центральним захисникам.

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Він міцний в голові, тримає ситуацію під контролем. Я відчуваю, що його оточення направляє його і дає хороші поради. Це дуже важливо. Той попит, який є на нього зараз – це плід його роботи і командних дій. Він думає в першу чергу про команду, а команда грає на нього.

Звичайно, я боюся його втратити. Як тренер я хочу мати в команді найкращих. Хочу зберегти цю команду, побудувати її навколо Довбика, Піхальонка, Джурасека, боротися за найвищі місця і повернути СК Дніпро-1 туди, де він заслуговує бути", – сказав Йовічевіч в ефірі каналу "Футбол".

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