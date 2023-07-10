Хорват почав знайомство зі своїми новими підопічними, яке показала прес-служба клубу.

Йовічевіч зароблятиме солідну суму в Саудівській Аравії

Йовічевіч вітався з гравцями англійською і попросив постійно посміхатися. Втім, на повноцінному виступі перед командою наставник Аль-Раеда чомусь перейшов на іспанську, хоча носіїв цієї мови у нинішньому складі немає.

Нагадаємо, Йовічевіч перебрався у Саудівську Аравію після чемпіонського сезону з Шахтарем і несподіваного звільнення. Аль-Раед минулу кампанію завершив на десятій сходинці чемпіонату.

| جانب من وصول المدرب الكرواتي ايغور وطاقمه الفني لمعسكر الرائد والاجتماع باللاعبين #الرائد#الرائد_في_تركيا pic.twitter.com/848C58Kydu — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 10, 2023

Йовічевіч проти Роналду, а міг би проти Шахтаря: привид Хацкевича може коштувати тренеру успішної кар'єри