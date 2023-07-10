Йовічевіч дав першу пораду гравцям свого нового клубу – екс-наставник Шахтаря здивував мовою спілкування
10 липня 23:50 - Читать на русском
Ігор Йовічевіч повноцінно береться за роботу головного тренера Аль-Раеда.
Хорват почав знайомство зі своїми новими підопічними, яке показала прес-служба клубу.
Йовічевіч зароблятиме солідну суму в Саудівській Аравії
Йовічевіч вітався з гравцями англійською і попросив постійно посміхатися. Втім, на повноцінному виступі перед командою наставник Аль-Раеда чомусь перейшов на іспанську, хоча носіїв цієї мови у нинішньому складі немає.
Нагадаємо, Йовічевіч перебрався у Саудівську Аравію після чемпіонського сезону з Шахтарем і несподіваного звільнення. Аль-Раед минулу кампанію завершив на десятій сходинці чемпіонату.
Йовічевіч проти Роналду, а міг би проти Шахтаря: привид Хацкевича може коштувати тренеру успішної кар'єри
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter