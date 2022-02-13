"Чоботенко дійсно підписав попередній контракт з СК Дніпро-1. До нашої команди він приєднається влітку.

Чоботенко підтвердив підписання контракту з СК Дніпро-1

Зараз він гравець Маріуполя, де на нього розраховують. У нас зараз є хороші чотири центральних захисники. Логінов має пошкодження, але скоро відновиться. Думаю, що через 7-10 днів він буде в команді. Чоботенко – гравець з великою перспективою і досвідом, адже вже не перший рік у своєму віці грає у Прем'єр-лізі", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Чоботенко – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. Згодом перейшов у Шахтар, за який також не провів жодного матчу в основі. Після оренди в Маріуполі підписав з командою Остапа Маркевича повноцінний контракт у 2019 році.

Раніше ЗМІ заявляли, що дніпряни намагаються домовитись з азовцями, аби Чоботенко вже взимку став повноцінним гравцем СК Дніпро-1. Його контракт з Маріуполем чинний до 30 червня 2022 року.

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