"Українська мова? З 2010 по 2016 рік я був у Львові, і люди мене навчили, як бути ще кращою людиною, бути люб'язним та щирим. Це дуже сподобалось моїй родині. Мої діти ходили в українську школу у Львові, один з них навіть здав ЗНО, чим я пишаюсь. Я вважаю себе одним з вас.

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Я та мій тренерський штаб віддали СК Дніпро-1» два роки. Результат очевидний. І клуб, і мій штаб, і я особисто повинні бути гордими за той період, коли ми працювали разом. Ви не можете вкрасти у мене цю гордість, бо коли ти видаєш максимум – твоя совість чиста. Людські амбіції, бажання прогресувати та бути кращим – це природньо, і тут ніхто не має настільки злитися.

Я вдячний СК Дніпро-1 за цей період. Абсолютно переконаний, що попри все, що зараз відбувається, вони мені вдячні. І я отримав від всіх них подяку. Я просто щасливий, що працював у СК Дніпро-1. Вони допомогли мені зробити той крок, який я зараз зробив", – сказав Йовічевіч в ефірі YouTube-каналу Megogo.

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