"Рахунок такий, який ми і заслужили. Ми невдало почали перший тайм, швидко пропустили і це вплинуло на психологічний стан команди. Суперник після забитого голу закрився і шукав власні нагоди забити на контратаках. Другий гол зі стандартного положення зорієнтував суперника на захист ще більше. На нашу думку, той фол, можливо і був сумнівний, але суддя його зафіксував. У другому таймі ми вже пізно стали гостро грати, а суперник використовував стандартні положення, коли концентрація важливіша за тактичні дії.

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До того ж, кожен пропущений м’яч впливав на психологічний стан гравців, і у цьому напрямку ми мусимо багато працювати. Щоб бути у футболі сильнішим, треба грати з головою, бути міцними, терпіти. Будемо розмовляти з керівництвом клубу, щоб у ці дні придбати футболістів і мати в команді більш серйозну конкуренцію, після якісних тренувань вже готуватися до наступних матчів. Будемо робити висновки. В цілому, матч вийшов складним. Суперник грає у вертикальний футбол, використовує багато довгих передач, постійні підбирання і передачі в глибину. Це дуже специфічний футбол, але він давав супернику результат, а нам вже було важко відіграватися.

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Зараз тільки познайомився з командою. Минуло кілька днів, наживо тільки побачив їхні характеристики. Є дисбаланс у певних ситуаціях, тому попереду дуже багато роботи. Але краще ось так отримати чотири голи в одному матчі, ніж у чотирьох матчах по одному. Зараз сконцентруємося на кубкову гру, потім на Ворсклу у чемпіонаті, а далі під час перерви зможемо більше попрацювати над певними речами, які ми зараз помічаємо", – резюмував Йовічевіч в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

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