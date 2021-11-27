"Дуже пишаюся тим, як виглядала команда сьогодні. Зустрілися дві команди, які перебувають у хорошій формі, на ходу. Ворскла – дуже гарна команда, має досвід у Лізі Європи. Ми ж тільки йдемо до того, щоб бути на тих же позиціях, що й вони. Насправді, цей матч дає нам впевненість. Стресовий поєдинок, в якому ти маєш перемогти.

СК Дніпро-1 – Ворскла – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Вийшов один з найкращих матчів за час, поки я тут треную. Пишаюся командою. Ми контролювали матч повністю обидва тайми, захищалися з м’ячем у ногах, не давали змоги продемонструвати їм свої козирі: швидку атаку, шукаючи Тілля, Ранжеля, латералей, які швидко підключаються. Ми готувалися дуже серйозно, бо поважаємо Ворсклу, і показали свій респект, граючи на максимумі. Вийшло так, і думаю, це є для нас шляхом та напрямком, в якому маємо рухатись.

Знаю, що Ворскла – дуже хороша команда. Якби ми зіграли з ними завтра, можливо, був би інший результат. Але завжди маєш бути кращим сьогодні – у той момент, коли граєш матч. Зірки зійшлися, і кожен футболіст дав свій максимум сьогодні. Стиль Ворскли – вертикальний швидкий футбол. А ми запропонували свій стиль – захищатись з м’ячем у ногах, домінувати та не давати бігти на чужій половині поля. Це був план на гру.

Ворскла посідає третє місце та грає в Європі. Ми прагнемо до тих же позицій, до позицій Зорі, Олександрії, які мають свій досвід. Ми такого досвіду ще на маємо. Є енергія та запал, які я відчуваю, та не даю гравцям розслабитися. Та вони самі не хочуть розслабитися, вони просто мене мотивують, а я – їх", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

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