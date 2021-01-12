Лука Йовіч отримає шанс на відновлення кар'єри в Айнтрахті, стверджує Marca. Сторони вже узгодили майже всі деталі переходу.

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У німецький клуб серб попрямує на правах оренди, угода буде розрахована до завершення поточного сезону. Цікаво, що мадридці самі дозволили Луці шукати нове тимчасове місце роботи, адже в поточному сезоні в Йовіча обмаль ігрового часу – близько 200 хвилин у всіх турнірах.

До слова, з Айнтрахтом 23-річний форвард добре знайомий, адже виступав за команду два сезони перед переїздом на Бернабеу. Тоді Реал виклав за нього 60 млн євро. "Орли" наразі йдуть дев'ятими, але лише 2 пункти розділяють їх від зони єврокубків.

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