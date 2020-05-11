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Йовіч визначився зі своїм майбутнім в Реалі

06:00 583 Читать на русском
Йовіч визначився зі своїм майбутнім в Реалі
Лука Йовіч / Фото ФК Реал

Форвард Реала Лука Йовіч вважає, що не проявив себе ще Бернабеу.

Лука Йовіч не має наміру покидати Мадрид і хоче довести свою необхідність Зінедіну Зідану, повідомляє AS.

60-мільйонний Йовіч зламав ногу під час домашніх тренувань

Зараз 22-річний серб відновлюється від пошкодження і сподівається найближчим часом повернутись на поле. Раніше повідомлялось, що в послугах Луки зацікавлені Мілан та Наполі.

Нагадаємо, Реал придбав Йовіча у Айнтрахта за 60 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги форвард провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Лука Йовіч Лука Йовіч
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