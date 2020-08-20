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Йовіч вирішив знову одружитись – кохана форварда Реала похизувалась світлиною освідчення

07:30 - Читать на русском
Йовіч вирішив знову одружитись – кохана форварда Реала похизувалась світлиною освідчення
Лука Йовіч / Фотоколаж Sports ON Tap

Форвард Реала Лука Йовіч зараз не надто переймається своїм майбутнім у мадридському клубі.

Лука Йовіч освідчився своїй коханій під час відпустки в Італії. Сербська модель Софія Мілошевіч довго не думала над відповіддю і повідомила про важливу подію в Instagram.

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Варто відзначити, що ще рік тому 22-річний форвард залишив у Франкфурті, де виступав за Айнтрахт, свою колишню дівчину Анжелу Манітасевіч, яка виховує їхнього сина – Девіда.

Лука не виправдав очікувань у своєму дебютному сезоні у Реалі, Йовіч провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Дружини футболістів Лука Лука Йовіч
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