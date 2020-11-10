Гравець "вершкових" знайшов компроміс із сербським судом та відбудеться штрафом у розмірі 30 тисяч євро, повідомляє Cadena Cope.

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У березні Йовіч порушив жорсткі обмеження місцевого уряду, гучно відсвяткувавши іменини свого товариша. Скандал набув розголосу, і нападнику "світило" ув'язнення терміном до півроку. Цікаво, що спочатку Йовіч категорично відмовився сплачувати штраф, але на останньому засіданні суду раптово змінив свою позицію.

Додамо, що серб не надто вражає у поточному сезоні – всього 5 матчів і жодної результативної дії.

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