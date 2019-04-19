Йовіч за крок від переходу в Реал – "вершкові" майже домовились з Айнтрахтом

Мадридський Реал та Айнтрахт просунулись у переговорах щодо нападника Луки Йовіча.

Сербська зірка Лука Йовіч стає все ближчим до переходу в мадридський Реал. За інформацією AS, Реал та Айнтрахт перебувають на просунутій стадії переговорів.

Айнтрахт – Бенфіка – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Сума переходу складе приблизно 50-60 млн євро, 20% з цієї суми отримає Бенфіка, звідки серб перебрався до Франкфурта та допоміг Айнтрахту вибити свою колишню команду з Ліги Європи.

У 27 матчах Бундесліги Лука Йовіч забив 17 голів і програє в бомбардирських перегонах лише Роберту Лєвандовскі.