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Йовіч за крок від переходу в Реал – "вершкові" майже домовились з Айнтрахтом

13:24 622 Читать на русском
Йовіч за крок від переходу в Реал – "вершкові" майже домовились з Айнтрахтом
Лука Йовіч / ФК Айнтрахт

Мадридський Реал та Айнтрахт просунулись у переговорах щодо нападника Луки Йовіча.

Сербська зірка Лука Йовіч стає все ближчим до переходу в мадридський Реал. За інформацією AS, Реал та Айнтрахт перебувають на просунутій стадії переговорів.

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Сума переходу складе приблизно 50-60 млн євро, 20% з цієї суми отримає Бенфіка, звідки серб перебрався до Франкфурта та допоміг Айнтрахту вибити свою колишню команду з Ліги Європи.

У 27 матчах Бундесліги Лука Йовіч забив 17 голів і програє в бомбардирських перегонах лише Роберту Лєвандовскі.

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