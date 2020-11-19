Йовіч сподівається, що розгром Росії стане першим кроком на шляху реанімації збірної Сербії
Нападник збірної Сербії Лука Йовіч відзначив роль перемоги над Росією (5:0) у завершальному матчі Ліги націй.
"Це була дуже важлива гра з психологічної точки зору. Вона доводить, що ми можемо грати проти команд рівня збірної Росії.
Сербія – Росія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Я сподіваюся стати лідером нового покоління у національному футболі, але командні результати найважливіші. Сподіваюся, ми будемо боротися за вихід на наступний значний турнір", – цитує Йовіча сайт УЄФА.
Нагадаємо, Сербія сенсаційно не пробилась на Євро-2020, а в Лізі націй ризикувала спуститися до третього дивізіону. Саме перемога над Росією дозволила балканцям втриматися на поточному рівні.
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