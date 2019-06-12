Йовіч пройшов медогляд перед презентацією у статусі гравця Реала

Новачок мадридського Реала Лука Йовіч успішно пройшов медичне обстеження в одній з клінік в столиці Іспанії.

Незабаром на "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться презентація нападника перед уболівальниками "вершкових", повідомляє прес-служба Реала.

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Нагадаємо, про перехід Йовіча з Айнтрахта стало відомо 4 червня. Контракт між Реалом і сербським нападником розрахований на шість сезонів – до літа 2025 року.

Про умови угоди не повідомляється, проте раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що сума трансферу складе близько 65-70 млн євро.

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У минулому сезоні Йовіч взяв участь в 32 матчах німецької Бундесліги, в яких записав на свій рахунок 17 голів і 5 результативних передач.