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Йовіч прокоментував свій перехід в Реал

08:27 640 Читать на русском
Йовіч прокоментував свій перехід в Реал
Лука Йовіч / Фото ФК Айнтрахт

Новачок Реала Лука Йовіч поділився враженнями від переходу в мадридський клуб.

"Нелегко покидати Айнтрахт, але Реал відкриває переді мною великі двері. Цей трансфер зробить мене кращим.

Реал офіційно підписав Йовіча

Моя мрія стала реальністю", – цитує Йовіча El Chiringuito TV.

Нагадаємо, до табору мадридців 21-річний форвард перебрався з німецького Айнтрахта. За неофіційною інформацією, "вершкові" заплатили за молодого таланта 60 млн євро.

В минулому сезоні Бундесліги Йовіч провів 32 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 6-ма асистами.

Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба

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