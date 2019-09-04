Йовіч пояснив, завдяки чому Сербія може здолати Португалію у матчі суперників України

Нападник збірної Сербії Лука Йовіч поділився очікуваннями від матчу кваліфікації до Євро-2020 проти збірної Португалії.

"Наскільки мені відомо, з Португалією ми граємо 11 на 11, а не проти одного Роналду. Ми готуємося до команди в цілому.

Роналду відзначився незвичним вчинком з волоссям Ренату Санчеша

Звичайно, Роналду – індивідуально найкращий їхній футболіст, але в складі Португалії є багато гравців, які можуть створити проблеми. Необхідно бути сфокусованими і максимально дисциплінованими, щоб досягнути позитивного результату", – цитує Йовіча Goal.com.

Збірна Сербії визначилася зі стадіоном, на якому зіграє проти України у матчі-відповіді відбору на Євро-2020

Нагадаємо, матч Сербія – Португалія відбудеться 7-го вересня, початок гри о 21:45. Додамо, що 10-го вересня серби зустрінуться зі збірною Люксембургу, а португальці завітають в гості до литовців.