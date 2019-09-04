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Йовіч пояснив, завдяки чому Сербія може здолати Португалію у матчі суперників України

11:10 516 Читать на русском
Йовіч пояснив, завдяки чому Сербія може здолати Португалію у матчі суперників України
Лука Йовіч / FRS

Нападник збірної Сербії Лука Йовіч поділився очікуваннями від матчу кваліфікації до Євро-2020 проти збірної Португалії.

 

"Наскільки мені відомо, з Португалією ми граємо 11 на 11, а не проти одного Роналду. Ми готуємося до команди в цілому.

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Звичайно, Роналду – індивідуально найкращий їхній футболіст, але в складі Португалії є багато гравців, які можуть створити проблеми. Необхідно бути сфокусованими і максимально дисциплінованими, щоб досягнути позитивного результату", – цитує Йовіча Goal.com.

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Нагадаємо, матч Сербія – Португалія відбудеться 7-го вересня, початок гри о 21:45. Додамо, що 10-го вересня серби зустрінуться зі збірною Люксембургу, а португальці завітають в гості до литовців.

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Теги
Сербія - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Сербія Сербія Лука Йовіч Лука Йовіч Євро-2020
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