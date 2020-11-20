Футболіст здав позитивний тест на COVID-19 після повернення з розташування збірної Сербії, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Додамо, що 22-річний нападник збірної Сербії оформив дубль в матчі Ліги націй проти Росії (5:0). У цій зустрічі форвард забив стільки ж голів, скільки за всю кар'єру в Реалі. Йовіч виступає за мадридський клуб з липня 2019 року. За цей час він зіграв 32 матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, лише кілька днів тому Реал повідомив, що в команді не залишилося хворих на коронавірус після того, як Еден Азар та Едер Мілітао здали негативні тести.

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