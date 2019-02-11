Йовіч нібито узгодив контракт з Барселоною, але Айнтрахт не отримував жодних пропозицій

Нападник Айнтрахта Лука Йовіч може влітку опинитися в чемпіонаті Іспанії. Однак до завершення трансферу ще далеко.

Барселона вже узгодила з агентом Йовіча особистий контракт футболіста. Тепер каталонський клуб повинен домовитися з Айнтрахтом щодо суми відступних, повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Авторитетна місцева газета натякає, що літній трансфер Йовіча обійдеться Барселоні не набагато дешевше за придбання Френкі де Йонга (75 мільйонів євро).

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Втім, жодних офіційних пропозицій у Франкфурт щодо серба досі не надходило, а представник німецького клубу в коментарі Wiesbadener Tagblatt категорично заперечив наявність попереднього контракту між футболістом і каталонським грандом: "Тут немає, про що говорити. Ми нічого не знаємо про це".

Керівництво Барселони бачить в особі Йовіча наступного основного форварда команди, який замінить Луїса Суареса. Іспанські ЗМІ днями раніше повідомляли, що 21-річний нападник – пріоритетна ціль "блаугранас" на трансферному ринку. Реал також не вимикається з перегонів, але Барселона є явним фаворитом в боротьбі за гравця.

Нагадаємо, що Йовіч грає за Айнтрахт на правах оренди з Бенфіки. 2-річний контракт з Франкфуртом завершується влітку цього року, однак немає жодних сумнівів, що клуб скористається опцією викупу гравця в Бенфіки за 12,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні 21-річний нападник взяв участь в 19 матчах німецької Бундесліги, в яких забив 14 голів і віддав 3 результативні передачі. Після 21-го туру Йовіч очолює список найкращих бомбардирів першості. Вже у лютому він зіграє з Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи, а згодом зустрінеться зі збірною України у відборі до Євро-2020.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ