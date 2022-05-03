Йовіч вже двічі став чемпіоном Іспанії, але закріпитися в Реалі не може. За три сезони в Мадриді серб зіграв менш ніж 50 матчів і забив лише 3 голи. Лука безпросвітно сидить за спиною Бензема та навіть програє конкуренцію Діасу.

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Йовіч хоче повернутися в Німеччину. Форвард запропонував свої послуги Борусії, повідомляє Sport1. У Дортмунді шукають заміну Холанду, однак не впевнені у кандидатурі Йовіча, який не має ігрової практики, зате заробляє 10 млн євро на рік.

Існує варіант з орендою Луки в Борусію. Серб мріє про камбек в Бундеслігу. Саме в Німеччині він розкрився на високому рівні, багато забиваючи за Айнтрахт. Йовіч вірить, що Дортмунд реанімує його кар'єру.

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