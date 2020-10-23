Форвард мадридського Реала Лука Йовіч продовжує методично стикатися з проблемами не тільки на полі, а й поза його межами.

Нападник може опинитися за ґратами через порушення карантину, повідомляє Tanjug.rs.

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Судові органи Сербії у п'ятницю повинні оголосити вердикт у справі Йовіча. Форвард може сісти до в'язниці на 6 місяців. У березні він порушив жорсткі обмеження місцевого уряду, гучно відсвяткувавши іменини свого товариша. Поведінка Йовіча зазнала широкого осуду – його навіть розкритикувала прем'єр-міністр країни Ана Брнабіч.

Нагадаємо, що Лука Йовіч перебрався на Сантьяго Бернабеу влітку 2019-го за 60 млн євро, але досі не може адаптуватися до чемпіонаті Іспанії. У нинішньому сезоні в його активі 4 матчі в Ла Лізі, в яких він не відзначився результативними діями.

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