Трансляція матчів на клубному Youtube-каналі Динамо відбуватиметься зі затримкою на 4 хвилини. Про це повідомив коментатор Юрій Кириченко під час трансляції матчу молодіжних команд Динамо та Десни.

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За його словами, таке рішення було прийнято за домовленістю з 1+1 media. Пряма трансляція матчів киян на телебаченні буде здійснюватись на каналі 2+2, що належить до медіахолдингу "плюсів".

До слова, матч Динамо – Десна транслюватимуть на обох ресурсах. Сам поєдинок відбудеться вже сьогодні, 11 вересня, початок о 19:00.

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