"Відбитий пенальті Оріховського? Вибрав той кут відразу, ще до того, як гравець підійшов. Став трохи правіше, хотілося дезорієнтувати. Так вийшло, що туди вдарив. Думаю, він теж ще до удару вирішив, куди битиме.

Колос розписав нічию з Інгульцем – Оріховський не забив пенальті

Без фарту не буває. Нам потрібно брати очки. Думаю, боженька – не фраєр, він все бачить, дасть нам залишитися в УПЛ. Григорович (Олександр Поворознюк – прим. Футбол 24), з днем народження. Йо***ти Колос не вийшло, але нічия теж непоганий результат", – сказав Артем Малиш в ефірі програми Великий Футбол.

Останні слова 20-річного голкіпера були адресовані президенту Інгульця. Напередодні він святкував 50-річчя з одіозною промовою, де заявив, що команда з Петрового "має йо***ти ковалівців".

Після 17-ти зіграних турів Інгулець розташувався на 11 сходинці української еліти, маючи у своєму активі 13 залікових балів.

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