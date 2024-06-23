"Бельгія – це команда з багатьма якостями: у них є швидкість, вибуховість, сила. Це повноцінна команда. Вони є кандидатами на перемогу на турнірі. Ми ніколи не здавалися, ми боролися дуже наполегливо. У другому таймі ми були кращими. Якби нам трохи пощастило, ми могли б здобути очко. У нас були шанси зрівняти рахунок.

Третій найшвидший гол в історії Євро у відеоогляді матчу Бельгія – Румунія – 2:0

Ми чудово розпочали турнір, тепер подивимося, як ми впораємося з труднощами. Нам потрібна згуртованість і єдність. У цьому матчі було багато боротьби, на відміну від першої гри (йдеться про матч з Україною – прим.). У нас були моменти. Румунія завжди буде намагатися бути кращою, спробуємо покращитися до третього матчу. Я вірю в нашу команду.

Кожен гравець, який вийшов сьогодні з лави запасних, був атакувальним, але цього було недостатньо. Ми повинні були намагатися не пропустити занадто багато, боротися за кожен м'яч. Гравці програли кілька єдиноборств. У нас є якість, щоб вийти з цієї ситуації.

Це був видовищний матч, ми намагалися не відставати від них, віддали всі сили. Я хочу привітати своїх гравців за їхні зусилля. Хочу також подякувати вболівальникам, яких тут було так багато. Це найскладніша група, але ми на першому місці й тепер покладаємося лише на свою гру. Найбільше мене засмутив другий пропущений гол, тому що ми не знали, як його уникнути.

Тепер прийшов час побачити, наскільки ми сильні, і як нам вдасться подолати цей момент. Дуже важливо, щоб вболівальники продовжували підтримувати команду, тому що тільки разом ми можемо продовжувати. Зараз настав час для гарного настрою, адже ми знали, що є ймовірність програти такий матч", – наводить слова Йорданеску офіційний сайт УЄФА.

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