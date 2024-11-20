"Я ще до листопадових матчів України в Лізі націй сказав, що наша команда здобуде чотири очки. Вгадав. І так зірки зійшлися, що нам того вистачило. Щодо гри, то перший тайм у виконанні України був хорошим. І кінцівка другого – теж. Просіли трошки всередині матчу, змусили трошки понервувати, але це можна пояснити тим, що надзвичайно важливим був результат. Величезна відповідальність над гравцями висіла, тому й грали обережно, від оборони. Впоралися. Албанія нічого особливо й не створила біля воріт Трубіна. Пенальті вдалося їм заробити лише після фолу Анатолія.

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Ротація? Заміни напрошувалися. Ребров всіх правильно розставив, скажімо так, і вгадав зі складом на сто відсотків. Початок видався – краще й не придумаєш. Звісно, два швидкі голи надали крила й вплинули на підсумковий результат. Вважаю, що проти Албанії Україна провела найкращу гру за весь груповий етап Ліги націй. Але, хотілося б додати, у жодному випадку не принижуючи гідність наших хлопців, ми повинні обігрувати команди такого рівня.

Зінченко – футболіст серйозний, що й довів зайвий раз. Взагалі ж, хотілося б персонально привітати двох футболістів: Олександра та Яремчука. І не з забитими голами, хоч і то дуже важливо. Вони були лідерами на полі. Обидва з перших хвилин увійшли в гру, повели за собою партнерів. Роман і в матчі з Грузією добре вийшов на заміну і, я вважаю, що віддав геніальну передачу на Гуцуляка, просто Олексій не забив. Напрошувалася поява Яремчука у стартовому складі в матчі з Албанією. Ребров у нього повірив, дав шанс і він виправдав його сповна.

Забарний, звичайно, позаду відіграв чудово, продуктивно. Конопля молодець. Матвієнко гідно виглядав. Та найважливіше, що вчора на полі була нарешті одна команда, злагоджений колектив. От тому й маємо перемогу. Персонально ж когось одного виділяти не буду.

Мудрик гри не зіпсував, але ми ж від нього чекаємо у кожному поєдинку не просто гри, а феєричної. От тому він і не запам’ятався особливо, якщо говорити про матч з Албанією. Не вистачає йому поки стабільності. В цьому плані він має насамперед сам над собою попрацювати. Ніхто ж не буде сперечатися, що він талант? Просто йому свій дар потрібно підкріпляти результатами: голами й результативними передачами. Всі ж дивляться на показники.

Щодо Довбика... Не думаю, що в нього зіркова хвороба. Важко знайти чітке пояснення, чому він за збірну небагато забиває. Може пошкодження тому причина – коліно, яке його турбує... Я вважаю, що йому варто було залишатися грати в Іспанії. Чи в Жироні, чи в іншому клубі, якщо були такі пропозиції. Та, знаєте, є віра, що він все ж вийде на свій рівень. Треба дати йому трохи часу на акліматизацію в Ромі. Буде в клубі все гаразд і за збірну буде грати добре. Сподіваюсь, що в березні ми побачимо геть іншого Довбика", – сказав Маркевич у коментарі Українському футболу.

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