Спортивний директор Олександрії Іван Телько розповів, за яких умов клуб буде готовий продати бразильського вінгера Хуана Беззеру.

– Хуан виглядає не так яскраво навесні, як це було кілька місяців тому. Тут є зв'язок між побутом, агентськими історіями і втратою мотивації?

– Ми спілкуємось з представниками Безерри, яким було озвучено нашу позицію щодо бачення гравцем його майбутнього. Якщо він хоче зацікавити більш статусний клуб, йому потрібно повернути той рівень, який він мав восени. При адекватній пропозиції ми готові відпускати.

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– Щодо Безерри була пропозиція? Писали про Лудогорець, що Васку ніби хотів повернути його назад...

– Жодної. Інколи телефонували агенти, цікавились за скільки ми б хотіли його продати і т. д. Предметними ці розмови точно не назвеш.

– Влітку Безерра зайде в останній рік контракту з Олександрією. Клуб налаштований його продати чи спробувати десь засвітити в єврокубках?

– За наявності оферу, який влаштує Олександрію, ми реалізуємо Безерру, – сказав Телько в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, в нинішньому сезоні 22-річний півзахисник провів 24 матчі за Олександрію, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 1,5 мільйона євро.

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