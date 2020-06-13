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"Йому потрібно було продати мене": Рінкон пригадав свій трансфер у Динамо

00:10 90 Читать на русском
"Йому потрібно було продати мене": Рінкон пригадав свій трансфер у Динамо
Діого Рінко / Фото з відкритих джерел

Колишній форвард "біло-синіх" Діого Рінкон розповів, як свого часу опинився у таборі киян.

"Коли Інтернасьйонал продавав мене київському Динамо, президент подзвонив і сказав, що не хоче, аби я йшов.

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Але йому треба було продати мене, тому що клуб мав фінансову заборгованість. Потрібно було піти, однак я був щасливий в Європі", – сказав Рінкон в ефірі Rádio grenal.

Нагадаємо, бразильський форвард захищав кольори Динамо упродовж семи років (з 2002-го по 2009-ий). За цей час він встиг стати триразовим чемпіоном України та чотириразовим володарем Кубка країни. Є в його колекції і два Суперкубка України.

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Теги
Динамо Динамо футбольні фінанси Інтернасьйонал Інтернасьйонал Діого Рінкон
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