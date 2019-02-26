"Йому потрібна впевненість" – Емері розповів, чому не грає Деніс Суарес

Головний тренер Арсенала Унаї Емері може поставити орендованого Деніса Суареса у стартовий склад в середу, проте вважає, що іспанець не готовий грати 90 хвилин.

Деніс Суарес все ще не готовий зіграти 90 хвилин в АПЛ, повідомляє тренер Арсенала Унаї Емері.

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25-річний іспанський півзахисник приєднався до Арсенала в січні. Засмучений відсутністю ігрової практики в Барселоні, хавбек вирішив піти в оренду.

Однак після зміни Ла Ліги на АПЛ Суарес продовжує мало виступати за першу команду, вийшовши на заміну в двох зустрічах і зігравши в сумі лише 38 хвилин.

Іспанець може опинитись вперше в старті в матчі середи проти Борнмута через травму Алекса Івобі. Однак Емері розвіяв очікування, заявивши, що іспанець не готовий зіграти повний матч і закликав Суареса проявити терпіння.

"Я завжди вимагаю від своїх гравців показувати свій найкращий результат. Гадаю, що Суарес кожного дня все більше адаптується. Тоді його якості можуть нам принести багато користі", – цитує Емері Goal.com.