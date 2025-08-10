"Йому дуже допомогла збірна U-21. На Євро він був одним із найкращих гравців команди. Він демонструє дуже високу інтенсивність. Мені надавали його дані, коли він працював у Карпатах, і це надзвичайно інтенсивний гравець.

"Деякі з них готові дебютувати за першу команду": Ребров анонсував виклики нових гравців у збірну України

Так, йому не вистачає деяких якостей, але він дуже багато працює на команду. Зараз, враховуючи наявність Бондаренка, Судакова, Назарини, бразильців, саме Очеретько грає всі матчі в основі Шахтаря. Напевне, це помітив Арда Туран. Важливі вимоги, які ставить тренер. Він виконує те, що вимагає тренер, і тому грає", – цитує Реброва УПЛ ТБ.

Зазначимо, що Очеретько був лідером збірної України U-21 на Євро-2025 і суттєво прогресував завдяки оренді у львівських Карпатах. Наставник Шахтаря Арда Туран активно залучає 22-річного гравця у матчах команди.

Десь густо, десь пусто: Україна U-21 нового скликання – конкуренція Пономаренка і Степанова, жахлива діра на фланзі