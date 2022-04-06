Нападник Зорі Артем Громов розповів, чому його екс-одноклубник Дмитро Іванісеня не покинув Росію після того, як вона розпочала війну проти України.

"Друзі чи родичі у Росії? Один мій друг Діма Іванісеня там застряг. Він не може вирватися звідти, оскільки Крилья Совєтов не дозволяють йому розірвати контракт. Йому виставляють такі рахунки за розрив контракту, що йому доведеться продати себе частинами.

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Динамо та Шахтар проводять благодійні матчі? Вони молодці. Допомагатимуть нашим військовим хоч якось. У Зорі ситуація більш обмежена. У воєнний час нам, звичайно, ніхто не платить. Хоча, ми й так намагаємось як можемо. Скидаємось і відправляємо гроші волонтерам, купуємо продукти. Я купував бронежилети та планую продовжувати це робити", – поділився Громов у інтерв'ю телеканалу Футбол.

Раніше повідомлялось, що Іванісеня начебто мав намір розірвати угоду з Крильями Совєтов. Цікаво, що з 11 грудня українець не потрапляв до заявки.

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