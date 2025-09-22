У матчі з Торіно (3:0) Лукман повернувся до складу Аталанти після літнього бунту. Форвард вимагав свого продажу в Інтер і відмовився тренуватися з командою. Пізніше він покинув Італію, через що пропустив перші три тури Серії А, а також матч з ПСЖ Іллі Забарного у Лізі чемпіонів.

"У понеділок Адемола розмовляв зі мною і командою. Його оточували люди, які дали йому кілька поганих порад. У нього зразковий настрій на перемогу, і тепер нам потрібно повернути його в оптимальну форму.

Матч з ПСЖ додав нам сил, адже нам протистояла найкраща команда Європи. Сьогодні ми радше трохи зменшили оберти і просто контролювали хід матчу.

Ситуація сильно погіршилася з тих пір, як я був тут (Юріч тренував Торіно кілька сезонів тому, – прим.). Сумно бачити таке невдоволення на трибунах, це нікому не пішло на користь в клубі", – цитує Юріча Football Italia.

