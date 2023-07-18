"Чому не грає Булеца і чи розраховують на нього в Динамо? Булеца – футболіст Динамо, але для нього важко знайти позицію в команді на футбольному полі. Він може творити, але має певні проблеми з відбором і відпрацюванням на захист. Це футболіст, якому давали шанс, але він не може себе проявити.

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Прогнозую, що Булеца піде в оренду, або його продадуть в якусь іншу команду. Замінити Буяльського чи Шапаренка йому навряд чи вдасться. На флангах взагалі зараз серйозна конкуренція – Ярмоленко, Кабаєв, Царенко, Волошин. Є досвідчені футболісти, є молоді.

Думаю, що Булеці буде дуже важко знайти себе в Динамо. Мірча Луческу так само десь це розуміє. Думаю, що Булеца в Динамо не зможе грати і не буде. Ті футболісти, які зараз є в Луческу, на них він розраховує більше", – пояснив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, 24-річний Булеца все ще не зіграв за першу команду Динамо жодного офіційного матчу. У попередніх сезонах український чемпіон світу U-20 на правах оренди виступав за СК Дніпро-1 і Зорю, з якою здобув бронзові медалі УПЛ 2022/23.

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