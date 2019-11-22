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Йому б виповнилося 38: ТК "Футбол" вшанує пам'ять коментатора Панасюка, який помер на футбольному майданчику

15:08 275 Читать на русском
Йому б виповнилося 38: ТК "Футбол" вшанує пам'ять коментатора Панасюка, який помер на футбольному майданчику
Сергій Панасюк / Фото з відкритих джерел

Телеканал "Футбол" організує черговий турнір пам'яті свого колишнього коментатора – Сергія Панасюка.

Захід відбудеться у понеділок, 25 листопада, коли журналістові могло виповнитися 38 років.

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Це вже п'ятий турнір пам'яті Сергія Панасюка, який організовує телеканал "Футбол". У змаганнях візьмуть участь команди каналів "Футбол 1/2", каналу "2+2", збірна спортивних журналістів і команда друзів Сергія Панасюка. Офіційне відкриття – понеділок, 25 листопада, о 12:00 в спорткомплексі "Меридіан", м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 11В.

Нагадаємо, Сергій Панасюк помер 4 квітня 2015 року від зупинки серця під час гри у футбол з друзями.

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